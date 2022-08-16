شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير محمد هاشم من مواجهة الإسماعيلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هاشم، مدافع النادى الإسماعيلى، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة مع الدراويش فى مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، وكان اللاعب قد شعر بشد خفيف فى العضلة الضامة خلال التدريب الرئيسى الذى سبق مباراة الزمالك بكأس مصر، إلا أن الجهاز الفنى للفريق فضل عمل اختبار طبى للتأكد من إمكانية لحاقه باللقاء المقبل من عدمه.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصرى المقرر لها السادسة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى للفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبى قد وضع برنامجا استشفائيا خاصا للاعبيه حتى لا يتعرضون للإجهاد نظرًا لضغط المباريات الحالية، حيث سيواجه الإسماعيلى فرق المصرى البورسعيدى والأهلى وإيسترن كومبانى وإنبى وطلائع الجيش فى أقل من أسبوعين.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين على ملعب القاهرة الدولى.