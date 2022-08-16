شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة وعارضة.. 3 حراس يرفعون شعار "ابن الوز عوام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بعد انتهاء لقاء الأهلى ومصر للمقاصة مباشرة تحدث معى أحد مسئولى الأندية الكبيرة فى الدورى الممتاز لضم نجلى، وهو عرض جيد جدا".. كلمات قالها طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلى السابق، عن نجله أحمد، حارس فريق المقاصة، والذى تألق خلال مباراة فريقه أمام الأهلى فى كأس مصر التى جمعت الفريقين يوم الأحد.

وشهدت مباراة الأهلى والمقاصة التى انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، تألق أحمد طارق فى حراسة مرمى فريقه، وتعامله مع الكرات بشكل جيد، حتى ركلة الجزاء تحرك معها بشكل جيد جدا إلا أنها كانت سريعة.

ويعد أحمد طارق أحد الحراس ممن يرفعون شعار "ابن الوز عوام" في الفترة الأخيرة، فهناك بعض الحراس يتألقون مع أنديتهم، بعد أن ساروا على نهج أبائهم في مركز حراسة المرمى، وعلى رأسهم أحمد نادر السيد، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق فى الفترة الأخيرة، وخلال السنوات الماضية كان هناك شريف إكرامى، وأحمد عادل عبد المنعم.

أحمد نادر نجل نادر السيد حارس الزمالك السابق، يلعب فى نادى فيزيلا البرتغالى، معارا من الزمالك، فاز بجائزة أفضل حارس في البطولة، وتمكن من المساهمة مع منتخب الشباب في الفوز بفضية كأس العرب ، ووصافة البطولة ، التي أقيمت بالسعودية الأسبوع الماضى.



احمدطارق حارس المقاصة

أحمد طارق سليمان، نجل طارق سليمان مدرب حراس الأهلى السابق، لعب في الناشئين بالنادى الأهلى قبل الانتقال للمقاصة، وظهر في مباراة الفريق الفيومى أمام ناديه السابق، لكنه خطف الأنظار وتألق حتى أن والده كشف عن تلقيه عرضا كبيرا عقب اللقاء.

مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى، ونجل أحمد شوبير حارس الأهلى والمنتخب السابق، تألق مع الفريق الأحمر، وتلقى عرضا من أحد أندية الدورى بعد المستوى الذى ظهر عليه مع ناديه، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.