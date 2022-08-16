شكرا لقرائتكم خبر عن توهولواى محترف سلة الزمالك يصل القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل، اليوم، الأمريكى تو هولواى، محترف فريق السلة بنادى الزمالك، إلى القاهرة بعد إتمام التعاقد مع القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية، لتدعيم صفوف سلة الزمالك بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى بطولات الموسم الجديد، سواء دورى المرتبط أو السوبر وكذلك كأس مصر.

وسلم مسئولو نادى الزمالك، الأسبوع الماضى، أوراق لاعبى الفريق وعقودهم إلى اتحاد السلة لقيدهم بالموسم الجديد بسجلات الاتحاد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية، وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.