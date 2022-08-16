شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر ينتظم فى مران الأهلى بعد 10 أيام بسبب مزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، فى تدريبات فريقه الجماعية بعد 10 أيام، حيث يخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية.

وأصيب طاهر محمد طاهر بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة فيوتشر التى جمعتهما بالجولة الـ24 ببطولة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.