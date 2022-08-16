شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يضع برنامج تأهيل حسين الشحات من جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى اجتماعاً مع حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأحمر أبلغه فيه ببرنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة غضروف الركبة، وأن البرنامج سيكون تحت إشراف أخصائى العلاج الطبيعى بالنادى وذلك تمهيداً لعودته للملاعب.

وكان الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، قد أكد إصابة حسين الشحات بقطع كامل فى غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى أقيمت يوم 5 يوليو الماضى.

وشارك حسين الشحات فى 140 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 8782 دقيقة لعب، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 30 هدفا وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج حسين الشحات مع الاهلى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب بطولة لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى ، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ويجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.