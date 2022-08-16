شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. "فيفا" يعلق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه علق الهيئة الحاكمة لكرة القدم في الهند بأثر فوري بسبب تدخل طرف ثالث.

وأضاف "فيفا" أن مجلسه "قرر بالإجماع" تعليق عضوية اتحاد كرة القدم لعموم الهند، مما يعني أن الهند لن تكون قادرة على استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، لعام 2022، والتي كان من المقرر أن تقام في البلاد في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر.

لهذا السبب.. "فيفا" يعلق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم



وجاء في بيان للفيفا: "سيتم رفع التعليق بمجرد إلغاء أمر بتشكيل لجنة من الإداريين لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الهندي لكرة القدم واستعادة إدارة الاتحاد السيطرة الكاملة على الشؤون اليومية".

وكانت المحكمة العليا في الهند قد حلت اتحاد كرة القدم في مايو الماضي وعينت لجنة من ثلاثة أعضاء لتعديل النظام الأساسي للاتحاد وتنظيم انتخابات.

تعثر ليفربول أمام ضيفه كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تحقيق "الريدز" 6 أرقام سلبية.

وسقط ليفربول في فخ التعادل مع كريستال بالاس، مساء الإثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، على ملعب "أنفيلد"



وفي الدقيقة 32 سجل ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، الهدف الأول في المباراة، ليواصل ليفربول عادة سلبية اكتسبها مؤخرا، باستقبال الهدف الافتتاحي في اللقاء.

وباستثناء فوز ليفربول على مانشستر سيتي (3-1) في الدرع الخيرية، وتعادل فريق المدرب يورجن كلوب مع تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن الليفر تأخر في النتيجة في آخر 8 مباريات رسمية خاضها في كل المسابقات منذ نهاية الموسم الماضي.



كذلك أصبح زاها أول لاعب من كريستال بالاس يسجل في مباراتين مختلفتين ضد ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، بعد إحرازه هدفا للفريق اللندني عام 2015.

وبات البالاس أول فريق زائر ينهي الشوط الأول من مباراة في الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" متقدما على ليفربول، منذ أن فعلها أستون فيلا في أبريل/نيسان 2021.

وتعرض داروين نونيز، مهاجم ليفربول، للطرد في الدقيقة 57 بعد الاعتداء على أحد لاعبي كريستال بالاس، ليصبح ثاني لاعب من الليفر يُطرد في ظهوره الأول مع الفريق على ملعب "أنفيلد" بالدوري الإنجليزي، بعد جو كول ضد أرسنال في عام 2010.

من جانبه أنهى ليفربول الشوط الأول من مباراة بالدوري هذا الموسم متأخرا مرتين، بعدما حقق هذا الأمر مرة واحدة طوال النسخة الماضية من المسابقة.

وبعد التعادل (2-2) مع فولهام في الجولة الأولى، فشل ليفربول في تحقيق الفوز في أول مباراتين في موسم من الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ تولي يورجن كلوب تدريب الفريق في 2015.

"لقد خذلنا داروين نونيز"، بهذه الكلمات عبر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن غضبه من مهاجمه الأوروجواياني بعد مباراة كريستال بالاس.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين، على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



وشهدت المباراة تعرض داروين نونيز للطرد لأول مرة في مسيرته مع ليفربول، منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف الحالي من بنفيكا البرتغالي، وذلك بعد مرور 57 دقيقة فقط.

وبذلك يتأكد غياب المهاجم الأوروجواياني عن ليفربول في مباراة مانشستر يونايتد، الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



كلوب عبر عن غضبه من تصرف نونيز في تصريحات بعد المباراة، حيث قال: "إنها لحظة صعبة في ظل الإصابات وكيفية التعامل مع الأمر وما شابه ذلك".

وأضاف: "إنه ليس رد الفعل الذي تريده، لا أعلم بالضبط فترة إيقافه، لكنه الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، وسنحاول استغلاله للعمل البدني وليس معاقبته، فقط لجعله أكثر قوة".

في المقابل، عبر كلوب عن أمنيته أن يتعافى المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من إصابته الأسبوع المقبل، للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد.

وأوضح المدرب الألماني: "علينا الاستفادة من الأسبوع المقبل لاستعادة أحد اللاعبين أو كليهما، لا أعرف هل يمكننا فعل ذلك أم لا، لكن الآن فقدنا داروين، وهذا لن يساعدنا، فيرمينو ربما يكون جاهزا للأسبوع المقبل".

وغاب فيرمينو عن مواجهة كريستال بالاس كإجراء احترازي، وسيجبر إيقاف نونيز المدرب الألماني على تغيير تشكيلته ضد مانشستر يونايتد.

وفي حالة عودة فيرمينو، فمن المُرجح أن يعتمد عليه كلوب في مركز رأس الحربة، وهو الأمر الذي حدث في الجولة الأولى خلال مواجهة فولهام التي انتهت بالتعادل 1-1.

أما إذا لم يلحق المهاجم البرازيلي بالمباراة، فإن كلوب قد يضطر للاعتماد على النجم المصري محمد صلاح في مركز رأس الحربة، لا سيما في ظل إصابة البرتغالي ديوجو جوتا.

وفي هذه الحالة، سيكون على المدرب الألماني توظيف لاعب آخر في مركز الجناح الأيمن، لا سيما وأن محمد صلاح سيكون اللاعب الوحيد القادر على أداء مهام رأس الحربة ضد يونايتد.