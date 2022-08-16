شوبير يحسم الجدل بشأن عودة موسيماني لتدريب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عودة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن مسئولي النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استقروا على عودة موسيماني لتدريب فريق الكرة بالنادي مع بداية الموسم الجديد.

وخلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال شوبير: ”أكن لموسيماني كل الاحترام، وبعدما تردد الكلام عن قرب عودته ذهبت فورا لمسؤول في الأهلي وقال لي هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وكفى“.

وفي وقت سابق، صرح الإعلامي محمد شبانة خلال تقديم برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، بأن ”الأهلي بدأ يفتح كلام مع موسيماني إنه يعود، خاصة بعد حديثه الأخير إنه لديه عروض للعودة للتدريب مع منتخب لديه طموح لتحقيق مشوار جيد في أمم أفريقيا المقبلة ومع ناد آخر، الأهلي تواصل مع موسيماني وزوجته لاستشارته ومعرفة رأيه في العودة مجددا لتدريب الفريق“.

وأضاف شبانة: ”أتحدى أي مسؤول في الأهلي له علاقة بمسألة كرة القدم يخرج لكي ينفي، وفيه إعلامي يحب الأهلي ممكن يطلع ينفي، الأهلي وضع موسيماني رقم واحد في خياراته ولكن المدرب الجنوب أفريقي لم يعط إحساسا للمسؤولين برغبته في العودة، وطلب مهلة لكي يفكر ولم يغلق الباب وسيرد على عرضهم خلال أيام“.

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن سواريش "سيكمل لنهاية الموسم فقط ولن يستكمل مسيرته مع النادي الأهلي، ومن يخرج لكي ينفي فهو حر، وقصته مع الأهلي أصبحت الأمس، قضي الأمر خلاص“.

يشار إلى أن موسيماني وبعد رحيله عن الأهلي في يونيو الماضي، لم يوقع مع أي فريق آخر، وأعلن أنه في فترة راحة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي في مايو الماضي.

وفي يونيو الماضي أسدل الستار نهائيًا على علاقة المدرب الجنوب أفريقي بالأهلي بعد قرار الطرفين بفسخ العقد بالتراضي ليتولى ريكاردو سواريش مهمة تدريب الفريق الأحمر حالياً.

وفي عهد موسيماني، لعب الأهلي 102 مباراة، حقق الفوز في 65 وتعادل في 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي ”دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد الفريق الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي“.