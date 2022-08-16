حسين لبيب يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن أزمة أبو جبل مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق لنادي الزمالك على توضيح بعض الأمور التي تخص محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السابق.

وأدلى مصطفى أبو جبل شقيق حارس الزمالك السابق بتصريحات سابقة بأن لجنة حسين لبيب أثناء تواجدها هي من أبلغت اللاعب بأنه ليس ضمن أولويات النادي.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة المحور" :"لم أقل لأبو جبل بأن زيزو والونش هما الأولوية بالنسبة لنا في التجديد، هذا الكلام عار تماما من الصحة وجلسنا مع الحارس للتجديد وهو من طلب مهلة للتفكير ولم يجدد".

وأضاف: "كنا نستهدف التجديد مع 6 لاعبين في الفريق وهم (أبو جبل – زيزو – الونش – سيف الجزيري – عبدالله جمعة – إمام عاشور)، جميعهم وافقوا على التجديد باستثناء الحارس".

وأوضح: "أبو جبل سبق وأن طلب مقابل مادي أكبر من الذي تم عرضه واللجنة وقتها لم تظلمه وقدمت له راتب الفئة الأولى ولكن هو رفض وطلب مقابل مادي أكبر، وبعدها منحناه مهلة للتجديد وهو رفض التجديد وقتها".

واختتم رئيس اللجنة السابق التي كانت تدير الزمالك، قائلاً: "كل ما يُقال أنه تم إبلاغ اللاعب أنه ليس من أولويتنا أمر غير صحيح على الإطلاق".

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أشار في تصريحات تلفزيونية أن أبوجبل يتواصل مع بعض المسؤولين من أجل العودة إلى الزمالك.

وكتب أبوجبل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم ولن اعرض علي اي مسؤل في نادي الزمالك الرجوع الي بيتي".

واختتم حارس الزمالك السابق: "وكل مايقال من المسؤلين لا اساس له من الصحة".

جدير بالذكر أن أمير مرتضى منصور، صرح قائلاً أن موضوع عودة أبوجبل إلى نادي الزمالك تم إغلاقه ولا مبرر من عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق.