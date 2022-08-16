شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قمة مصرية فى نهائى بطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الدور النهائى ببطولة العالم لناشئى الاسكواش، التى تستضيفها مدينة نانسى الفرنسية حتى 21 أغسطس الجارى، وضمنت مصر لقب الناشئات بعدما تأهل الثنائى، أمينة عرفى وسلمى الطيب إلى تلك المباراة، حيث شهد الدور نصف النهائى هيمنة مصرية بالكامل بصعود الرباعى، أمينة عرفى، سلمى الطيب، فيروز أبو الخير وكنزى أيمن.

وكانت أمينة عرفى قد فازت فى الدور نصف النهائى على فيروز أبو الخير، بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 9-11, 11-9, 11-2, 12-10.

بينما فازت سلمى الطيب في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1، حيث استغرقت المباراة 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 11-7, 11-6، ليكون النهائي مصريا خالصا بين سلمى الطيب وأمينة عرفي.

وفقدت مصر لأول مرة منذ سنوات المنافسة على لقب الناشئين بعد خروج محمد زكريا من الدور نصف النهائي عقب هزيمته أمام بطل هولندا.

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.