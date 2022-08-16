شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة إيسترن كومبانى، والمقرر لها التاسعة مساء غد، الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن سواريز قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعداداً للقاء.

الأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وصعد الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد فوز صعب في الوقت القاتل على حساب مصر المقاصة بنتيجة (1-0) مساء الأحد، باستاد السلام بالقاهرة في دور الستة عشر.

سجل هدف الأهلي رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ونال هشام حافظ لاعب المقاصة البطاقة الحمراء، للاعتراض، بعد احتساب ضربة جزاء ضده نتيجة لمسة يد.

وتأهل الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش إلى ربع النهائي لمواجهة المقاولون العرب بينما ودع المقاصة بقيادة مدربه عيد مرازيق من ثمن النهائي بعد أيام من هبوطه رسميا إلى دوري القسم الثاني.