شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والمقاصة على مائدة شوقى غريب فى المقاولون قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب بمباراة الأهلي ومصر المقاصة، التى جمعت الفريقين بدور الـ 16 ببطولة كأس مصر وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، وذلك استعداداً للقاء المقبل والذى يجمع المقاولون والمقاصة الجمعة ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يتمسك المقاولون بأمل البقاء في الدوري.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى أبناء الفيوم قبل اللقاء المرتقب، والذى يمثل عنق زجاجة لذئاب الجبل فى المسابقة المحلية.

ويتبقى للمقاولون العرب 4 مواجهات مثيرة في الدوري العام، ومن المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

وتصعبت مهمة المقاولون العرب، بعد التعادل الأخير الذى حققه فريق الذئاب أمام الجونة فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبى، وبات المقاولون العرب فى حاجة للفوز بجميع مبارياته المتبقية للبطولة مع انتظار نتائج منافسيه لتحديد موقفه من الاستمرار فى بطولة العام لموسم آخر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.