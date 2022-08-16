شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك غلق صفحة الكأس والاستعداد لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، غلق صفحة مواجهة الإسماعيلى فى بطولة كأس مصر، والتى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة وفاز الابيض بهدف نظيف احرزه زيزو، والاستعداد بقوة وتركيز لمواجهة فاركو فى الدورى، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ31 بالدوري الممتاز باستاد الإسكندرية فى السادسة والنصف مساء.

وتحدث فيريرا مع لاعبى فريقه حول ضرورة الفصل بين مواجهات الكأس والدورى، والعمل على السير بخطى ثابتة فى الطريق نحو البطولاتين، كما طلب البروفيسور من لاعبيه ضرورة الاستعداد بقوة لمواجهة فاركو، مؤكدًا أنها من أصعب مباريات الدورى، والخطوة قبل الأخيرة نحو التتويج باللقب.

وحذر فيريرا لاعبيه من صلابة دفاع فاركو، حيث إن شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفا فقط، بينما دخل 26 هدفا فى شباك الزمالك المتصدر، و20 هدفا في بيراميدز صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد تعرضت له شباك الأهلي الموجود في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.

هذا السجل المميز جعل فاركو يحجز مكانا متميزا كفريق صاعد للممتاز، ولكنه يمثل عقبة كبيرة فى طريق أى منافس أمامه بسبب هذا التفوق الدفاعي، وأكد فيريرا للاعبي فريقه أن فريق فاركو يحتاج معاملة خاصة، خاصة على مستوى الهجوم، من أجل فك طلاسم خط الدفاع، كما شدد على ضرورة تأمين دفاع الفريق الأبيض حتى لا يتم الاندفاع فى ظل صلابة دفاع فاركو وترك الخط الخلفى، الأمر الذى قد يؤدى لمنح المنافس فرصة استغلال الهجمة المرتدة.