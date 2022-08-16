شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بحرس الحدود تحت أنظار أحمد أيوب لدعم الفريق الأول بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، تقريراً فنياً عن فريق الأمل بالنادي مواليد 2003، والذى يستعد للمشاركة في دوري الجمهورية في الموسم المقبل 2022/2023.

ويعقد أيوب جلسة مع الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي والذى يطلق عليه فريق الأمل، بقيادة مدربه أحمد عبد اللطيف، لبحث سبل التعاون الفترة المقبلة واختيار المواهب لدعم الفريق الأول.

ويرى الجهاز الفني للحدود أن هذا الفريق "الأمل" هو المخزون الاستراتيجي لفريق 2001 والفريق الأول في الفترة المقبلة.

وحقق حرس الحدود فوزا على فريق الأخدود السعودي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين منذ أيام.

وقدم الحرس تحت قيادة مدربهم الواعد أحمد أيوب عرضًا جيدا رغم حداثه لاعبيه وعدم تجمعهم تحت قيادته وقتا طويلا، وهو ما يؤكد ظهور مدرب واعد في عالم التدريب بعدما أثبت خلال التجارب الودية قدرته على بناء فريق يتميز بالأسلوب الخططي في حدود المتاح أمامه.

ولعب الحرس اللقاء بفريقين ونجح الجهاز الفني في تجربة كل اللاعبين، وقدم الجميع عرضا نمودجا استحق خلاله التحيه والتقدير من جميع الحضور. ويواصل الفريق سلسلة تحاربه الودية استعدادا للموسم الجديد لتكوين بناء فريق.