شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 6 لاعبين مصريين.. معسكر NBA و FIBA لأول مرة بمصر وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن إقامة معسكر Basketball Without Borders (BWB) لأول مرة في مصر خلال شهر اغسطس الجاري.

ويقام معسكر Basketball Without Borders (BWB) في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس في مجمع حسن مصطفى للمرة الأولى في مصر وشمال أفريقيا والأولى في أفريقيا منذ عام 2019 عندما أقيمت في السنغال.

ويجمع معسكر Basketball Without Borders أكثر من 60 لاعبا من أفضل لاعبي قارة أفريقيا للذكور والإناث من أجل التعلم من لاعبي NBA وWNBA وFIBA الحاليين والسابقين والأساطير والمدربين.

ومن المقرر أن يشارك كل من: حسن عامر وسيف قيدار هنداوي وآدم الحلواني وجنا الألفي وجنا طارق السعيد وهنا عبد العال من مصر ضمن مجموعة المواهب الأفريقية الشابة خلاص المعسكر.

وأكد مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة فى تصريحات صحفية: "يسعدنا استضافة هذا الحدث الكبير لأول مرة في شمال أفريقيا ومصر، نرحب بالمواهب الأفريقية الشابة في أرض الفراعنة".

وأضاف: "استضفنا من قبل كأس العالم للأندية وBAL والآن نستضيف معسكر BWB وهو ما يمنحنا شعور بأن كرة السلة في مصر تنمو وتزدهر، أشكر FIBA و NBA Africa على ثقتهما في قدراتنا على تنظيم أحداث رائعة".