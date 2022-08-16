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فريق طائرة الزمالك يواجه المنتخب السعودى فى بطولة العين الدولية

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القاهرة - سامية سيد -  

يبدأ اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك منافسات بطولة العين الدولية التى يشارك فيها الأبيض فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

 

ويخوض فريق طائرة الزمالك أولى مبارياته بالدور الأول، اليوم، أمام المنتخب السعودى على أن يلتقى العربى الكويتى غدا الأربعاء، ثم الأهلى السعودى الجمعة  ثم الجبل الصاعد الجزائرى السبت ثم العين الإماراتى الأحد. 

 

وتوجهت بعثة فريق الكرة الطائرة بالزمالك، بقيادة شريف الشمرلى المدير الفنى للفريق، مساء السبت، إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات.

 

ومن المقرر أن ينضم المحترف الإسباني أندرياس فيينا لصفوف الفريق يوم 24 أغسطس الجارى للمشاركة فى البطولة الودية الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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