شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الـ31 لمسابقة الدورى المصرى غداً بإقامة مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز غداً الأربعاء، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة، بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الأهلى والإسماعيلى.

مواعيد مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز

الأربعاء

إنبى & طلائع الجيش..6.30 مساءً على استاد بتروسبورت

إيسترن كومبانى & الاهلى..9 مساءً على استاد المقاولون العرب

الخميس

المصرى البورسعيدى & الإسماعيلى..6.30 مساءً على استاد برج العرب

الجونة & غزل المحلة..6.30 مساءً على استاد خالد بشارة

فيوتشر & سيراميكا..9 مساءً على استاد الأهلى والسلام

الجمعة

مصر المقاصة & المقاولون العرب..6.30 مساءً على استاد الكلية الحربية

فاركو & الزمالك..6.30 مساءً على استاد الإسكندرية

بيراميدز & سموحة..9 مساءً على استاد الدفاع الجوى

السبت

الاتحاد السكندري & البنك الأهلى..6.30 مساءً على استاد الإسكندرية

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية