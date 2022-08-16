شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات تعلن نهاية مشوار الأهلي فى الإيجبشيان ليج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة إيسترن كومبانى المقرر لها التاسعة مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز باستاد المقاولون العرب.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.





مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورىإيسترن كومبانى & الأهلى.. 9 مساء الأربعاء 17 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & الإسماعيلى.. 9 مساء الأحد 21 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & إنبى.. 7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى.. 7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا.. 7 مساء الاثنين 29 أغسطس.