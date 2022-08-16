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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم عدم تمكن نجم ليفربول محمد صلاح من هز الشباك أمام كريستال بالاس (1-1) مساء الاثنين، إلا أن الأرقام أظهرت أن الجناح المصري قدم مباراة جيدة في الجولة الثانية من البريميرليغ.

وتأثر صلاح في الشوط الثاني بطرد زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 57، ولم يحصل على الفرص الكافية للتسجيل.

محمد صلاح يحقق إنجازا في البريميرليغ

لكن صلاح قدم مباراة جيدة بشكل عام، حيث أشارت شبكة "سكواكا"، إلى قيام صلاح بصناعة 8 فرص سانحة للتسجيل أمام كريستال بالاس.



وأضافت أن هذا أعلى عدد من الفرص المصنوعة من قبل لاعب في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، منذ أن صنع لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز العدد ذاته أمام ليستر سيتي، في الثامن من أكتوبر الماضي.

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وهي الثانية له في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، بعد تعادله في المباراة الافتتاحية أمام مضيفه فولهام بهدفين متتاليين، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

واصل نحس الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، مطاردة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ليحرمه من تحقيق إنجاز تاريخي.

محمد صلاح شارك أساسيا مع ليفربول، مساء الإثنين، في تعادله مع كريستال بالاس (1-1)، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ولم ينجح في التسجيل على مدار 90 دقيقة.



وبهذا واصل صلاح فشله في التسجيل بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي للموسم السادس على التوالي، لتظل هذه الجولة مستعصية عليه منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.

وبشكل عام، شارك محمد صلاح في 6 مباريات في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف، بينما صنع هدفين فقط.



جدير بالذكر أن صلاح لم يتمكن من معادلة رقم ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، كثاني أكثر هدافي "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توقف عدد أهدافه عند 119 في المرتبة الثالثة، بفارق هدف عنه.

كذلك تعطلت مساعي صلاح، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لملاحقة رودريجو مورينو، نجم ليدز ومتصدر ترتيب الهدافين حاليا برصيد 3 أهداف، بعدما توقف رصيده عند هدف وحيد.

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشكل مفاجئ بعد تعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين، على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



وبعد المباراة، أبدى يورجن كلوب رضاه عن المستويات التي قدمها لاعبوه ضد كريستال بالاس، لا سيما بعد الطرد التي تعرض له المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقة 57.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "تأخرنا 0-1 بين الشوطين، ولكن كان لدينا شعور إيجابي، وكنا نعلم أننا يمكن أن نقلب المباراة".



وأضاف: "أردنا أن نكون أكثر ذكاءً، ولكن تم طرد داروين نونيز في وقت مبكر جدًا في الشوط الثاني، من الواضح أن هذا ليس رائعًا جدًا، ليس جيدًا".

وعن الطرد، قال كلوب: "كنت أود أن أخبره (داروين نونيز) قبل البطاقة الحمراء أن هذا يمكن أن يحدث، الآن لدينا 3 مباريات بدونه، ولدينا الوقت لإخباره بذلك".

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واستدرك: "كان رد فعل الفريق رائعًا للغاية، لقد سجلنا هدفا بعد 4 دقائق، وكانت الجماهير موجودة بشكل قوي".

وأردف: "ألقى اللاعبون قلوبهم على أرض الملعب، ولا توجد خيبة أمل بعد المباراة، لأن اللاعبين أظهروا أنهم حقًا يرغبون في الفوز".

وأتم: "عدنا بعد 4 دقائق بـ10 لاعبين فقط، بذل اللاعبون كل هذا الجهد، شعوري الحقيقي الآن هو أنني أشعر بالفخر".