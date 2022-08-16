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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعيش كريستيانو رونالدو وضعا غير مسبوق مع مانشستر يونايتد، بعد مرور أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

"رونالدو" يكشف وضعا غير مسبوق مع مانشستر يونايتد

ومع انطلاق الموسم الحالي، واصل مانشستر يونايتد عروضه المخيبة التي قدمها على مدار المواسم الماضية، وخسر في أول جولتين من الدوري الإنجليزي أمام برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4).



وبناء على هاتين المباراتين، يتذيل مانشستر يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بعد انتهاء منافسات أول جولتين.

وحسب ما ذكره حساب "مستر تشيب" المتخصص في الإحصائيات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن هذه هي المرة الأولى في مسيرة رونالدو التي يتذيل فيها فريقه ترتيب الدوري بعد أول جولتين.



على جانب آخر فإن آخر مرة احتل فيها "الشياطين الحمر" المركز الأخير بعد أول جولتين كانت في موسم 1992-1993، الذي انتهى بفوزه باللقب.

وكانت عدة تقارير صحفية كشفت مؤخرا عن سعي رونالدو للرحيل عن يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لرغبته في الانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي يغيب عنها "الشياطين الحمر".

وأشارت التقارير إلى رفض عدة أندية أوروبية التعاقد مع النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما، يأتي على رأسها باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ.

بات مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي غامضا خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة التي يعيشها الفريق على صعيد النتائج.

وكان رونالدو أبدى رغبته خلال الفترة الأخيرة في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، بسبب عدم اقتناعه بمشروع الفريق والصفقات التي قام بها في الميركاتو الصيفي، ورغبته في الانضمام إلى فريق يلعب في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.



وأكد تقرير نشرته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، ضاق بتصرفات وأسلوب الدولي البرتغالي بسبب اعتراضاته على أسلوب الضغط العالي الذي يطبقه المدرب، واتجاهه إلى الانعزال عن بقية زملائه.

وأوضحت أن المدرب أبدى موافقته على رحيل كريستيانو رونالدو بشرط وحيد، وهو إيجاد مهاجم بديل لتعويض رحيله.

من جانبها، كشفت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها في هذا الصدد أن إدارة مانشستر يونايتد استفسرت عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو المحتمل.

وشدد التقرير على رغبة مانشستر يونايتد إيجاد بديل هجومي قبل انتهاء ميركاتو الصيف، ليس فقط بسبب أزمات رونالدو ولكن أيضًا بسبب إصابة الفرنسي أنطوني مارسيال.

وقدم يونايتد استفسارا غير رسمي لممثلي إيكاردي، حسب ما نشر موقع "Get French Football News"، حيث ستتولى واندا نارا نارا زوجة اللاعب ووكيلة أعماله مهمة التفاوض مع النادي الإنجليزي، الذي لم يتواصل بشكل رسمي حتى الآن مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع اللاعب.

صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية من جانبها أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يدرس كذلك التعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي السابق جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وعانت كتيبة تين هاج من النتائج الكارثية في أول جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة 1-2 أمام برايتون و0-4 أمام برينتفورد، مما أظهر وجود أزمة هجومية حقيقية.

وكان فاردي في وقت سابق قريبا من الانتقال إلى أرسنال في 2016 عقب التتويج مع ليستر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود مجددًا للأضواء في 2021 بالتتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن بعض جماهير مانشستر يونايتد ترفض التعاقد مع لاعب في مثل هذه السن (35 سنة).

في سياق متصل، أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ثنائي الدوري الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد، وراؤول دي توماس لاعب إسبانيول من أجل السماح برحيل كريستيانو رونالدو.

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ويمتلك موراتا تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص فريق تشيلسي بين عامي 2017 و2020، سجل فيها 24 هدفًا في 72 مباراة.

وشهد الموسم الماضي تسجيل موراتا 12 هدفًا فقط في 48 مباراة مع يوفنتوس الإيطالي حيث كان يلعب هناك على سبيل الإعارة.

من جانبه، أسهم تألق راؤول دي توماس مع مع إسبانيول في الموسمين الأخيرين في جذب أنظار إدارة الشياطين الحمر إليه.

وسجل دي توماس مع إسبانيول 40 هدفا في آخر موسمين بواقع 23 في الموسم قبل الماضي و17 في الموسم الفائت.

البرازيلي أنتوني

في الإطار نفسه، ارتبط اسم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع البرازيلي أنتوني لاعب أياكس أمستردام الذي قاده تين هاج في الفريق الهولندي.

وقالت صحيفة "NOS" الهولندية في تقرير لها إن أياكس طلب مبلغ 84 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب.

ومن جانبه، علق أنتوني على وجود اتصالات بينه وبين تين هاج في الوقت الحالي لنقله إلى أولد ترافورد، في تصريحات يوم الأحد قال فيها: "هل سيتصل بي تين هاج؟.. ليست لديّ فكرة، عليه دراسة هذا الأمر مع وكلائي فأنا أركز على أياكس".