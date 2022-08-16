تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام اليوم الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022 عدة مباريات مهمة على صعيد الدوريات الأوروبية والمسابقات العربية.

البداية من دوري أبطال أوروبا، حيث تُلعب 3 مباريات في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء



ويلعب كوبنهاجن الدنماركي ضد طرابزون سبور التركي، وبودو جليمت النرويجي ضد دينامو زغرب الكرواتي، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي وإيندهوفن الهولندي.

كما تُستأنف مباريات الجولة الثالثة من الدوري القطري، عندما يلعب العربي ضد المرخية، والدحيل ضد الريان.

فيما تُلعب بعض المباريات الودية، حيث يلعب الهلال السعودي ضد الشعلة، ويلعب مواطنه النصر ضد العربي، وكذلك يلاقي الأهلي نظيره جدة.

واصل نحس الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، مطاردة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ليحرمه من تحقيق إنجاز تاريخي.

محمد صلاح شارك أساسيا مع ليفربول، مساء الإثنين، في تعادله مع كريستال بالاس (1-1)، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ولم ينجح في التسجيل على مدار 90 دقيقة.



وبهذا واصل صلاح فشله في التسجيل بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي للموسم السادس على التوالي، لتظل هذه الجولة مستعصية عليه منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.

وبشكل عام، شارك محمد صلاح في 6 مباريات في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف، بينما صنع هدفين فقط.



جدير بالذكر أن صلاح لم يتمكن من معادلة رقم ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، كثاني أكثر هدافي "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توقف عدد أهدافه عند 119 في المرتبة الثالثة، بفارق هدف عنه.

كذلك تعطلت مساعي صلاح، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لملاحقة رودريجو مورينو، نجم ليدز ومتصدر ترتيب الهدافين حاليا برصيد 3 أهداف، بعدما توقف رصيده عند هدف وحيد.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023

رودريجو مورينو - ليدز يونايتد - 3 أهداف

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - هدفان

جوشوا دا سيلفا - برينتفورد - هدفان

جابرييل جيسوس - أرسنال - هدفان

باسكال جروس - برايتون - هدفان

ألكسندر ميتروفيتش - فولهام - هدفان



علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشكل مفاجئ بعد تعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين، على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



وبعد المباراة، أبدى يورجن كلوب رضاه عن المستويات التي قدمها لاعبوه ضد كريستال بالاس، لا سيما بعد الطرد التي تعرض له المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقة 57.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "تأخرنا 0-1 بين الشوطين، ولكن كان لدينا شعور إيجابي، وكنا نعلم أننا يمكن أن نقلب المباراة".



وأضاف: "أردنا أن نكون أكثر ذكاءً، ولكن تم طرد داروين نونيز في وقت مبكر جدًا في الشوط الثاني، من الواضح أن هذا ليس رائعًا جدًا، ليس جيدًا".

وعن الطرد، قال كلوب: "كنت أود أن أخبره (داروين نونيز) قبل البطاقة الحمراء أن هذا يمكن أن يحدث، الآن لدينا 3 مباريات بدونه، ولدينا الوقت لإخباره بذلك".

واستدرك: "كان رد فعل الفريق رائعًا للغاية، لقد سجلنا هدفا بعد 4 دقائق، وكانت الجماهير موجودة بشكل قوي".

وأردف: "ألقى اللاعبون قلوبهم على أرض الملعب، ولا توجد خيبة أمل بعد المباراة، لأن اللاعبين أظهروا أنهم حقًا يرغبون في الفوز".

وأتم: "عدنا بعد 4 دقائق بـ10 لاعبين فقط، بذل اللاعبون كل هذا الجهد، شعوري الحقيقي الآن هو أنني أشعر بالفخر".