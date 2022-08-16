شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يحذر لاعبي المقاولون من الاستهانة بالمقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي فريقه من الاستهانة بفريق مصر المقاصة فى اللقاء المقبل والذى يجمع الفريقين الجمعة ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يتمسك المقاولون بأمل البقاء في الدوري.

وشدد شوقي غريب على أن فريق مصر المقاصة ليس أمامه ما يخسره أمام المقاولون بعد تأكد هبوطه رسمياً إلى القسم الثاني، وهو ما سيجعل لاعبي الفريق الفيومي متحررين من الضغوط وسيمثل ذلك ضغطاً على لاعبي المقاولون.

ويتبقى للمقاولون العرب 4 مواجهات مثيرة في الدوري العام، ومن المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

وتصعبت مهمة المقاولون العرب، بعد التعادل الأخير الذى حققه فريق الذئاب أمام الجونة فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبى، وبات المقاولون العرب فى حاجة للفوز بجميع مبارياته المتبقية للبطولة مع انتظار نتائج منافسيه لتحديد موقفه من الاستمرار فى بطولة العام لموسم آخر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.