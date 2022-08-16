شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد برنامج تأهيل خاصا لمحمود الونش استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبى لفريق الزمالك برأسية الدكتور محمد أسامة برنامج تأهيل خاص لمحمود حمدى الونش من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الزمالك فى مواجهة فاركو، بعدما تم استبعاده من لقاء الإسماعيلى الذى فاز فيه الابيض بهدف زيزو؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها بالإجهاد العضلى.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز الونش خاصة فى ظل عدم اعتماد فيريرا على محمود علاء وأدى غياب الونش عن لقاء الدراويش لعودة محمد عبد الغنى لمنطقة الدفاع وترك وسط الملعب لإمام عاشور وأشرف روقا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ31 بالدوري الممتاز باستاد الإسكندرية فى السادسة والنصف مساء.

وحذر فيريرا لاعبيه من صلابة دفاع فاركو، حيث إن شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، بينما دخل 26 هدفا فى شباك الزمالك المتصدر، و20 هدفا في بيراميدز صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد تعرضت له شباك الأهلي الموجود في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.

هذا السجل المميز جعل فاركو يحجز مكانا متميزا كفريق صاعد للممتاز ولكنه يمثل عقبة كبيرة فى طريق أى منافس أمامه بسبب هذا التفوق الدفاعي، وأكد فيريرا للاعبي فريقه إن فريق فاركو يحتاج لمعاملة خاصة خاصة على مستوى الهجوم، من أجل فك طلاسم خط الدفاع، كما شدد على ضرورة تأمين دفاع الفريق الابيض حتى لا يتم الاندفاع فى ظل صلابة دفاع فاركو وترك الخط الخلفى الأمر الذى قد يؤدى لمنح المنافس فرصة استغلا الهجمة المرتدة.