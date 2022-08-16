موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومبانى فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة إيسترن كومبانى، والمقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





موعد مباراة الأهلى أمام إيسترن كومبانىيستعد الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانىانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانى بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد الاهلى والسلام، سجل رباعية الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وسجل فراس بن عفيفية هدف ايسترن كومبانى الوحيد.





غيابات الأهلى أمام ايسترن كومبانىالأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية .





القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وايسترن كومبانىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وايسترن كومبانى غداً الاربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.