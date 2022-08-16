شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتخب شباب الطائرة يواجه الكاميرون فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة اليوم، الثلاثاء، مع نظيره الكاميرونى فى ثانى مبارياته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.

ونجح منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة تحت قيادة مديره الفنى هانى مصيلحي فى الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 أمس الاثنين فى أول مشوار المنافسة.

عقد أول مساء أمس الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، والتى تستضيفها تونس بدءاً من اليوم الاثنين بمشاركة المنتخب الوطنى.

ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل روؤف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن احمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.