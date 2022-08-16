شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة الإسماعيلى التى أقيمت مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.





موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفاركوانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفاركو بالتعادل السلبى في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد القاهرة الدولى.





غيابات الزمالك أمام فاركوويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى، ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو الجمعة المقبلة فى كأس مصر، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.