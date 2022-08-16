شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها السادسة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة. ويتطلع الطلائع لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة لموقعه فى المربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل الايجابى مع إيسترن كومبانى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وعكف طارق العشرى، المدير الفني للطلائع، على دراسة مباريات إنبى، وعلى رأسها مواجهته الأخيرة أمام سيراميكا والتى تعادل فيها سلبياً للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 23.