أبوجبل: علاقتي جيدة مع فيريرا وعواد.. وامتلك عروضاً من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق، أنه يمتلك العديد من العروض من الدوري المصري، مشيراً إلى أن علاقته جيدة مع جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض، ومحمد عواد حارس الفريق.

وقال أبوجبل في تصريحات عبر قناة "المحور": "اللجنة المؤقتة أكدت لي أن تجديد عقدي ليس من أولويات فريق الزمالك، وما يقال أن حسين لبيب قدم لي نفس عرض تجديد الونش وزيزو هذا لم يحدث".

وأضاف: "إذا كان مرتضى منصور متواجد في النادي كنت جددت عقدي، وساعدني كثيراً ووقف بجانبي، وأشكره على ما فعله لي، وقدم لي وعداً بأن يجدد عقدي مع الفريق بعد مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "كان لدي عدة عروض قبل بطولة أمم أفريقيا وبعدها أيضاً، وعلاقتي جيدة مع عواد، وليس لدي علاقة سيئة مع أي حارس في مصر".

وواصل: "الزمالك هو بيتي ولعبت هناك 6 سنوات، ولم يسمع أحد صوتي، ومتأكد إن جمهور الزمالك سيعذرني في كل موقف إذا حكيت الذي حدث لي في أخر 6 أشهر، وكنت أتدرب باستمرار واتواجد في التدريبات، ولم أقصر في تدريبات الزمالك حتى أخر يوم".

وأردف: "قضيتي مع النصر؟ المحامي الخاص بي يرسل لهم ايميلات كل يوم، والقضية الخاصة بي معهم لدى الفيفا، وأنا لاعب حر الآن".

وتابع: "لدي خيارات كثيرة في الدوري المصري وأنظر لها ولدي عروض خارج مصر أيضاً، ولم اتحدث مع أي نادٍ في مصر حتى الآن، ولا أعلم سبب الهجوم علي بهذا الشكل".

وأضاف أبو جبل: "أشكر جماهير الزمالك على كل ما قدموه لي، ويجب أن يعلموا أن هناك أشياء تكون خارج إرادة الواحد".

وواصل: "علاقتي مع فيريرا جيدة جداً، ويعتبرني ابنه وأقول له يا بابا، وجماهير الزمالك فوق رأسي، ونلعب في الزمالك من أجل جماهير نادي الزمالك".

واختتم أبوجبل: "كنت اتحدث مع فيريرا حول عدم مشاركتي بعد مباراة الأهلي التي كنت مصاباً فيها، وجهاز منتخب مصر تواصل معي من أجل المعسكر المقبل، وأقول للجهاز الفني مبروك وأتمنى التوفيق لهم".