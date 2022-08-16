أول تعليق من أبوجبل عن أنباء عودته إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق، أنه لم ولن يعرض على أي مسؤول العودة إلى الفريق الأبيض.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أشار في تصريحات تلفزيونية أن أبوجبل يتواصل مع بعض المسؤولين من أجل العودة إلى الزمالك.

وكتب أبوجبل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم ولن اعرض علي اي مسؤل في نادي الزمالك الرجوع الي بيتي".

واختتم حارس الزمالك السابق: "وكل مايقال من المسؤلين لا اساس له من الصحة".

جدير بالذكر أن أمير مرتضى منصور، صرح قائلاً أن موضوع عودة أبوجبل إلى نادي الزمالك تم إغلاقه ولا مبرر من عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق.