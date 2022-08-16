شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: الزمالك واجه الإسماعيلى وعقله فى الدورى.. ولا يوجد لاعب يعوض بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، يتفوق بشكل كبير جدا على كل المدربين المتواجدين في الدوري، ويحسب له شجاعته في الدفع باللاعبين الشباب في مثل هذه المباريات الكبيرة، فيريرا منح للاعبين الثقة، وهذا الأمر أثر في نفسيتهم كثيرًا ونتاج هذا العمل ظهر على أدائهم في الملعب.

وقال أميرعزمي مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: مباريات الكأس "اخطف واجري" خصوصًا أن المنافس هو النادي الإسماعيلي، والأمر ذاته بالنسبة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة.

وأضاف: إن تركيز الزمالك سيكون على المباريتين المقبلتين في الدوري، وهذا ظهر في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلال مباراة الإسماعيلي اليوم، والزمالك لم يتأثر.

وتابع: إن الزمالك من أفضل فرق الدوري، التي تتمكن من تحقيق الفوز في المباريات سواء كان الأداء جيدا أو متواضعا، الزمالك حقق الهدف والعبور للدور الثاني.

وأوضح أمير عزمي مجاهد أن أحمد سيد زيزو، لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل لاعبي الدوري المصري بالوقت الحالي، مؤكدًا أنه لا يمانع خوضه تجربة احترافية، مؤكدا أن زيزو هو أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي، وأتمنى استمراره مع الزمالك في الفترة المقبلة.

وعن تعويض عبد الكبير الوادي لأشرف بن شرقي في الزمالك أو الأهلي، قال مجاهد: إن اللاعب جيد لكن المبالغ المطلوبة والوصول إلى 40 أو 50 مليون جنيه، مبالغ فيها، ولن يعوض بنشرقي لأنه المغربي الذي رحل عن الفريق لاعب من طراز رفيع.