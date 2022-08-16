شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات شباب السلة تغادر مدغشقر عائدة إلى القاهرة بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر مساء اليوم منتخبات السلة شباب وشابات تحت 18 سنة مدغشقر قادمة إلى القاهرة، بعد المشاركة فى البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الفترة من 4 إلى 14 أغسطس الجارى.

وحقق منتخب الشابات المركز الثانى بعد الهزيمة أمام مالى فى نهائي البطولة، وتأهل رسميا إلى كأس العالم 2023، بينما توج منتخب الشباب بالبطولة الأفريقية، بالإضافة إلى التاهل لكأس العالم أيضا.

وتضم قائمة المنتخب المصرى لشباب السلة كلا من: سيف الدين هنداوى - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمى حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقى - كريم الجيزاوى - ياسين عبد الوهاب - محمد هندى - إبراهيم زهران - محمد خيرى - على وحيد.

بينما تضم قائمة الشابات كلا من: تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله.