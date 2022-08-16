شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى: أنا أفضل مهاجم فى مصر.. وأتمنى العودة للزمالك فى وجود فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسم مرسي، لاعب فريق سيراميكا، أن تجربة الزمالك تظل الأفضل في مسيرته لما حصل عليه من بطولات خلال تلك الفترة.

وقال باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "اسمي مرتبط بالزمالك وهذا شرف لي بغض النظر عن عودتي من عدمها، ولعبت في الزمالك 4 مواسم سجلت خلالها 53 هدفا".. و"علاقتي بـ فيريرا جيدة وكان سببا في تطوير أدائي، وأتمنى العودة للزمالك في وجوده".

أضاف باسم مرسي، مهاجم فريق سيراميكا، إن تراجع أداء الفريق في الفترة الماضية طبيعي، ولكن الأداء تحسن خلال آخر مباريات، وقال مرسى: "أحرزت أكثر من 100 هدف في مسيرتي مع كرة القدم حتى الآن، وأنا أفضل مهاجم في مصر بالأرقام".

وعن سبب رحيله عن الزمالك، قال: "رغبتي في الاحتراف هى السبب؛ وحصلت مع الزمالك على الدوري وسني 22 عاما فقط".