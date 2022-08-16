شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: الإسماعيلى يعانى فى مركز رأس الحربة.. ونستعيد مكانتنا "خطوة بخطوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالفريق الأول للنادى الإسماعيلى، أن فريق الدراويش يعانى فى مركز رأس الحربة، وهذا ظهر بوضوح خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد ربه، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن الإسماعيلى يستعيد مكانته خطوة بخطوة، وهذا ظهر على أداء اللاعبين أمام الزمالك فى كأس مصر، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يعيش أفضل فتراته فنيا وبدنيا.

وأشار عبد ربه إلى أنه لا صحة لما تردد عن تركه للفريق، وأن رئيس الإسماعيلى يوفر كل متطلبات الفريق.

نجح الزمالك في تحقيق فوز على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.

أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.