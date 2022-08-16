شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: أطالب الإسماعيلي باستمرار "الجمل" وبعدم بيع المحمدي ومجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى على أبو جريشة، نجم الكرة المصرية، أن الإسماعيلي كان ندا قويا للزمالك وتفوق عليه في بعض الأحيان بالمباريات.

وقال علي أبو جريشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الإسماعيلي كان ندا قويا للزمالك في مباراة دور الـ16 بالكأس، ولعب المباراة بدون ضغوط بسبب خروجه من المنطقة المهددة بالهبوط في الدوري.

وأضاف أبو جريشة، الإسماعيلي يحتاج رأس حربة هداف لأنه أهدر العديد من الفرص أمام مرمى الزمالك، الدراويش يحتاجون لقناص في منطقة الجزاء يترجم مجهود زملائه لأهدافه، الإسماعيلي كان ندا قويا للزمالك ولن أبالغ أنه كان أفضل من الأبيض في بعض فترات المباراة.

وتابع أبو جريشة، أطالب باستمرار الجهاز الفني الحالي بقيادة حمزة الجمل؛ لأن الجهاز الفني قدم مردود فني على مستوى عالي.

وأتم نجم الإسماعيلي الأسبق: الإسماعيلي عانى من الإجهاد وضغط المباريات أيضًا مثل باقي فرق الدوري.