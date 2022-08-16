"لن نأخذ خطوة إلى الوراء".. أول تعليق من أمير مرتضى عن عودة أبوجبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن مسألة عودة محمد أبوجبل للفريق الأبيض مغلقة بالنسبة للنادي، مشيراً إلى أن النادي لن يأخذ خطوة إلى الوراء.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "الإسماعيلي من الفرق الكبيرة ولديه شخصية، ولدينا العديد من اللاعبين خاضوا مباريات كثيرة في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "فيريرا يحاول إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الذين لا يلعبوا كثيراً وإراحة بعض العناصر".

وتابع: "لا أعلم سبب غياب الجمهور عن مباراة الإسماعيلي في كأس مصر، وكل هذه الأمور قد تجعل الأداء قليل بعض الشيء، ومباريات الكأس يحدث بها مفاجأت ولكن هذا لم يحدث اليوم".

وأكمل: "نعطي جميع الفرق الاحترام والتقدير، وجميع الفرق يريدون الفوز، ونركز على كل مباراة".

وأردف: "مشاركة محمود علاء من عدمها هو قرار فني، وفيريرا يضع التشكيل الأمثل بالنسبة له، ومحمود علاء شارك في جميع المباريات أخر 5 سنوات، ولكن هذا الموسم ليس لديه توفيق، وعدم مشاركته ليس لها معنى أو تعطي انطباع لشيء ما".

وواصل أمير مرتضى: "موضوع أبو جبل مغلق بالنسبة لنا، وهناك محاولات منه ولكن هذا ليس معناه أنه سيعود، وهذا القرار يعتبر إداري، ونرى أننا أخذنا قرار صحيح، ولن نكون في حاجة له ولن نأخذ خطوة إلى الوراء، وهو يحاول التحدث مع مسؤولين ويشعر بأنه اخطأ، ولكن ما المبرر في عودته مرة أخرى؟".

وتابع: "مازلنا ننافس على بطولة الدوري ولدينا مباريات هامة، وليس لدينا مشكلة في خوض مباراة كأس سوبر لوسيل".

واختتم المشرف على الكرة بنادي الزمالك: "التعاقد مع إبراهيما نداي؟ سنعلن عن جميع الصفقات بعد نهاية الموسم، وسندعم الفريق ببعض الصفقات التي يحتاجها الفريق، لأن لدينا 12 لاعب عقودهم ستنتهي مع نهاية الموسم".