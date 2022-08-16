مدرب الجيش الرواندي: قرار بنشرقي صحيح.. والأهلي والزمالك كبار إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق محمد عادل راضي المدير الفني للجيش الرواندي على احتمالية ملاقاته الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ودور بنشرقي مع الزمالك.

وقال راضي في تصريحات تلفزيونية عبر "صدى البلد": "نريد أن نعبر الاتحاد المنستيري التونسي أولا ثم نبدأ التفكير في مباراة الأهلي لأن المنستيري فريق كبير ونافس على الدوري التونسي العام الماضي".

وأكمل: "الأهلي والزمالك كبار إفريقيا، واللعب أمام فرق شمال إفريقيا صعب".

وأردف: "أشرف بنشرقي قام بدور كبير مع الزمالك وتوقيت رحيله ممتاز خصوصا مع انتقاله لفريق كبير وهو الجزيرة الإماراتي، كما أن بدر بانون وعبد الكبير الوادي شرفوا الكرة المغربية في مصر".