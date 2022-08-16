ملف الخليج 365.. فوز الزمالك.. سقوط ليفربول.. صفقة يونايتد المفاجئة.. وعقوبة كونتي وتوخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم الإثنين العديد من الأحداث الرياضية، وفي مقدمتها فوز الزمالك على الإسماعيلي وعبوره إلى ربع نهائي كأس مصر، وأيضًا تعادل ليفربول أمام ضيفه كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

أبرز الأحداث الرياضية يوم الإثنين:

الزمالك يٌقصي الإسماعيلي ويضرب موعدًا مع المصري بربع نهائي كأس مصر

فيريرا: حزين لغياب الجماهير.. والإرهاق وراء أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

أسامة نبيه: نسعى لمواصلة سلسلة الفوز بمختلف البطولات

الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا بشأن أحداث مباراة تشيلسي وتوتنهام

خاص.. أول رد من المشرف السابق على تقنية "الفار" بشأن تصريح "الشاي"

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة ضم أحمد توفيق ومحمد محمود

مانشستر يونايتد يضع عينه على أسطورة ليستر

التعادل الثاني تواليًا.. كريستال بالاس يمنع ليفربول من تحقيق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

حسني عبد ربه: أرفض التفريط في لاعبي الفريق.. ولن أرحل عن الإسماعيلي