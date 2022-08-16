حسني عبد ربه: أرفض التفريط في لاعبي الفريق.. ولن أرحل عن الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعلي، أنه لن يرحل عن فريق الدراويش، مشيراً إلى أنه يرفض التفريط في أي لاعب من الفريق الحالي.

وقال عبد ربه في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس2: "أبارك للزمالك على الفوز، ويعيش أفضل فتراته، ولديه فريق متكامل، والإسماعيلي دخل المباراة ويريد الفوز، ولكننا نعاني من غياب رأس حربة صريح، ونحاول العمل باللاعبين الموجودين".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة ولكن افتقدنا اللمسة الأخيرة، والزمالك استفاد من ركلة الجزاء، ونحاول إرجاع الإسماعيلي للشكل الذي تعرفه الجماهير".

وأكمل: "جماهير الإسماعيلي لديها انتماء كبير جداً للفريق، والإسماعيلي لا يساوي شيء دون جماهيره، والجماهير لها الفضل أننا نتخطى الأزمة التي كانت لدينا".

وتابع: "لن أرحل عن الإسماعيلي، وقمنا بعمل شغل جيد مع الفريق، ولا أريد الفشل وأرغب في النجاح في المكان الذي اتواجد به، ولدي قلق من عدم وجود خطة للموسم الجديد، ونريد صفقات ولا نرغب في رحيل أي لاعب".

وأردف: "يجب أن تكون هناك رؤية للجهاز الفني للفترة المقبلة، ولدينا مباراتين مهمتين في الدوري، ولا نريد تكرار أخطاء المواسم الماضية".

واختتم عبد ربه: "هناك أشخاص بالإسماعيلية يحاربون نادي الإسماعيلي، ولا استطيع التعليق حول رحيل عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، ولكن من وجهة نظري أنه يجب عدم التفريط في أي لاعب من الفريق الحالي".