ريال بيتيس يحقق فوزًا مريحًا على إلتشي بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز ريال بيتيس على إلتشي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وتقدم بورخا إيجلسياس لريال بيتيس في الدقيقة 28، قبل أن يضيف خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 60 أضاف خوانمي الهدف الثالث.

ويحل بيتيس في المرحلة الثانية ضيفًا على ريال مايوركا، فيما يلعب إلتشي مع ضيفه ألميريا.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة أيضًا.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15 عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 75 أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، ليحصد نقاط المباراة الثلاث.ويستضيف أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة فريق فياريال، فيما يحل خيتافي ضيفا على جيرونا.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بلباو وضيفه مايوركا، الذي يقوده مدرب منتخب مصر الأسبق، خافيير أجيري.

ولم ينجح هجوم الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من أحداث المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.ويلعب أتلتيك بلباو في المرحلة المقبلة مع ضيفه فالنسيا، فيما يستضيف مايوركا فريق ريال بيتيس.