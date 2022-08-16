رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة ضم أحمد توفيق ومحمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

نفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، التوقيع مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز، والدخول في مفاوضات مع الأهلي لضم محمد محمود لاعب الفريق الأحمر.

وقال نصار في تصريحات خاصة لمصراوي: "ضم أحمد توفيق؟ كل هذه الأمور اجتهادات من الوكلاء".

وأضاف: "سأعقد جلسة مع خالد جلال مدرب الفريق، لرؤية احتياجاته للموسم المقبل".

وعن الدخول في مفاوضات لضم محمد محمود من الأهلي، علق رئيس البنك الأهلي: "الأهلي لم يحدد اللاعبين الذين سيرحلوا عن الفريق بعد، فكيف أحدد واختار ضم أحد اللاعبين من الأهلي؟".