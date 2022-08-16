ليفربول يواصل التعثر بالتعادل أمام كريستال بالاس

المنامة - ياسر ابراهيم - اكتفى ليفربول بالتعادل للمرة الثانية توالياً في ثاني جولات الدوري الإنكليزي وذلك عندما تقاسم النقاط مع ضيفه كريستال بالاس 1-1 الاثنين.

وتقدم الفريق الزائر أولاً عبر الإيفواري ويلفريد زاها 32، لكن الكولومبي لويس دياز أدرك التعادل لليفربول 61.

وتعرض لاعب ليفربول، الأوروغوياني داروين نونيس للطرد في الدقيقة 57.

وصار في رصيد الريدز نقطتان واستمر بلا فوز للجولة الثانية، بينما حصد كريستال بالاس نقطته الأولى.

وصادفت هذه المباراة مع ذكرى مرور 30 عاماً على أول مباراة على الإطلاق في الدوري الإنكليزي الممتاز في العام 1992.

وعلى عكس سير المجريات التي بدأ فيها ليفربول هجوماً ضاغطاً على مرمى ضيفه، خطف كريستال بالاس هدف التقدم عن طريق زاها إثر استلامه تمريرة بينية من إيبيرتشي إيزي من منتصف الملعب ضرب بها دفاع أصحاب الأرض، فانفرد بالحارس البرازيلي أليسون وأسكن له الكرة إلى يساره (32).

وبات زاها أول لاعب من كريستال بالاس يسجّل في مباراتين مختلفتين أمام ليفربول في الـ"بريميرليغ" على ملعب "أنفيلد"، بعدما أحرز هدفاً أيضاً في أيار/مايو 2015.

وللمفارقة أن شباك ليفربول استقبلت الهدف الأول في كل من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي السلسلة المتتالية الأطول منذ تلك المماثلة بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس عام 1997. ورغم ذلك، لم يخسر ليفربول أياً من تلك المباريات الخمس السابقة وفق شبكة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.

لكن طين ليفربول ازداد بلّة في الدقيقة السابعة والخمسين، عندما تلقى نونيز بطاقة حمراء مباشرة لنطحه المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن من دون كرة، ليصعّب مهمة الـ"ريدز" بعشرة لاعبين.

غير أن دولاب الحظ عاد وبرم لصالح ليفربول بمجهود رائع من لويس دياز الذي تلقى تمريرة من جيمس ميلنر في الرواق الأيسر، فراوغ المدافعين داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يمينية رائعة لا تصدّ في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الإسباني فيسينتي غايتا (61).

وكاد كريستال بالاس أن يحرم ليفربول من نقطته الثانية في الدوري بالأنفاس الأخيرة، حينما وصلت كرة إلى أندرسن نفسه أمام المرمى، غير أنه حوّلها بعيدة فوق عارضة أليسون (90+4).



(بي إن سبورت)