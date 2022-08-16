الامارات | 3 لقاءات قوية تدشن «دولية العين للكرة الطائرة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة العين الدولية للكرة الطائرة للرجال الساعة الثالثة عصر اليوم بالصالة البنفسجية المغطاة باستاد خليفة بن زايد، وذلك بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين العربي الكويتي والأهلي السعودي، فيما يلتقي في المباراة الثانية المنتخب السعودي في مواجهة الزمالك المصري الساعة الخامسة عصراً، بينما تختتم مواجهات اليوم بلقاء العين (المستضيف) أمام فريق الجيل الصاعد الجزائري.

وأجريت تعديلات على نظام البطولة بعد انسحاب نادي غاز الجنوب العراقي ليصبح إجمالي الأندية المشاركة ستة بدلاً من سبعة، إذ تقرر أن تلعب بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل نادٍ خمس مباريات، ويتوّج باللقب الفريق الأكثر حصداً للنقاط بنهاية البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل 21 الجاري.

وكانت الأندية المشاركة وصلت إلى مدينة العين على مدار اليومين الماضيين، وجرى إخضاع كل اللاعبين والأجهزة الفنية لفحص «PCR»، فيما جرى توزيع جدول المباريات والتدريبات على كل الأندية ومواعيد الاجتماع الفني، إذ سخّر نادي العين كل إمكاناته اللوجستية من أجل إنجاح البطولة، وذلك برعاية الراعي الرسمي مجموعة برجيل الطبية.

• يواجه اليوم فريق العربي الكويتي الأهلي السعودي، ويلتقي المنتخب السعودي مع الزمالك المصري، ويواجه العين فريق الجيل الصاعد الجزائري.