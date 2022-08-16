الامارات | 28 فريقاً تشارك في بطولة مجلس أبوظبي للمراحل العمرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس بطولة مجلس أبوظبي الرياضي لكرة القدم لفرق المراحل العمرية، بمشاركة 28 فريقاً في ست مراحل عمرية هي: 11، 12، 13، 14، 16، 18 سنة، يمثلون أندية إمارة أبوظبي الخمسة (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة)، وذلك في ملعب نادي بني ياس بالشامخة. كما تقام منافسات البطولة في ملاعب أكاديميات الكرة في أندية أبوظبي الخمسة حتى 25 سبتمبر المقبل.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، في تصريح صحافي: «حريصون على تقديم البرامج والبطولات والمبادرات الهادفة للارتقاء بمنظومة المراحل العمرية لأكاديميات الكرة في أندية أبوظبي».