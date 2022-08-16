اخبار الرياضه

الامارات | 28 فريقاً تشارك في بطولة مجلس أبوظبي للمراحل العمرية

0 نشر
أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 فريقاً تشارك في بطولة مجلس أبوظبي للمراحل العمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس بطولة مجلس أبوظبي الرياضي لكرة القدم لفرق المراحل العمرية، بمشاركة 28 فريقاً في ست مراحل عمرية هي: 11، 12، 13، 14، 16، 18 سنة، يمثلون أندية إمارة أبوظبي الخمسة (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة)، وذلك في ملعب نادي بني ياس بالشامخة. كما تقام منافسات البطولة في ملاعب أكاديميات الكرة في أندية أبوظبي الخمسة حتى 25 سبتمبر المقبل.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، في تصريح صحافي: «حريصون على تقديم البرامج والبطولات والمبادرات الهادفة للارتقاء بمنظومة المراحل العمرية لأكاديميات الكرة في أندية أبوظبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا