الامارات | الظفرة يواجه الجزيرة وبني ياس ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن فريق الظفرة سيؤدي تجربتين وديتين الأسبوع المقبل أمام كل من الجزيرة وبني ياس على التوالي، وذلك ضمن الاستعداد للموسم الكروي الجديد، وتصل بعثة الفريق إلى الدولة في الساعة السابعة من صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومين قبل استئناف المرحلة الأخيرة من التحضيرات. وكان الفريق خاض معسكراً خارجياً في صربيا بداية من الشهر الجاري، تعادل في وديته الأولى أمام فريق يدينستوفا الصربي، وفاز في الثانية في مواجهة النصر الكويتي بهدفين نظيفين، وعلى كاظمة الكويتي بثلاثية نظيفة، واختتم المباريات بالتعادل الإيجابي 1-1 في مواجهة الحزم السعودي.