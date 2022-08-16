الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» يشارك بـ 5 لاعبين في «دولية مراكش» لألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل خمسة لاعبين ولاعبات طموحات نادي «دبي لأصحاب الهمم» في بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى «الجائزة الكبرى» المقامة من 11 وحتى 17 سبتمبر المقبل، وهم عباد خالد، علي حسين، محمد البلوشي، سهام الرشيدي، وإنصاف النعيمي، وينافسون في مسابقات الرمح والقرص والصولجان.

ويغادر فريق النادي اليوم إلى معسكر بولندا الخارجي، في بعثة يرأسها عبدالله حسن، وتضم المدربين نجيب مشكان وسعيد سعد والاختصاصي النفسي دكتور بكري فالح، إضافة إلى مساعد المهمات بلال حنيف.

ويعد معسكر بولندا الممتد لثلاثة أسابيع، المرحلة التحضيرية الأخيرة لخوض تحدي «دولية مراكش»، إذ سبق لفريق النادي خوض معسكره السابق في جمهورية التشيك، شاركوا على مداره في ثلاث بطولات تجريبية معتمدة دولياً.