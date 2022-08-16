الامارات | «ليجيونير» يتوج بطلا لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في روسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «ليجيونير» بلقب المحطة الروسية لبطولة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ29، والتي أقيمت في مضمار «سنترال موسكو هيبودروم» الرملي، في ختام المحطة الثامنة من سلسلة سباقات الكأس الغالية. وأقيمت البطولة ضمن مهرجان ديربي موسكو، والذي يعتبر من أكبر وأهم سباقات الخيل في روسيا الاتحادية، ليواصل الحدث مسيرته الريادية ونجاحاته المبهرة في المضامير العالمية العريقة.

وشهد السباق مشاركة مميزة للخيول النخبة التي تمثل أفضل المرابط والملاك الروس بجانب الحضور الجماهيري والدبلوماسي المميز والاهتمام الإعلامي الواسع، ما يؤكد قيمة ومكانة الحدث وما يحظى به من أصداء ترحيبية واسعة في كل محطة من محطاته العالمية المعتمدة.

ونجح الجواد ليجيونير في التفوق على مجموعة الخيول المشاركة بانطلاقته المذهلة عند منعطف نهاية السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى بمشاركة نخبة الخيول العربية في روسيا من عمر أربع سنوات فما فوق. وقطع الجواد «ليجيونير» مسافة السباق البالغة 2000 متر في زمن 2:18:9 دقيقة.

وشهد السباق وتوج الفائزين الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور المالك والمدرب والفارس وممثلي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا.

وقدم فيصل الرحماني درع الكأس الغالية إلى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، تقديراً وتثميناً لجهود سفارة الدولة لدى روسيا ومشاركتها الكبيرة في تحقيق مقومات النجاح لسباق الكأس الغالية في موسكو بكل عام.

• أقيمت البطولة ضمن مهرجان ديربي موسكو، والذي يعتبر من أكبر وأهم سباقات الخيل في روسيا الاتحادية.