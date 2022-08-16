الامارات | اختتام البرنامج الرياضي لأصحاب الهمم في «صيفنا سعادة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، في نادي عجمان لذوي الإعاقة فعاليات البرنامج الرياضي لأصحاب الهمم ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة». وشهد حفل الختام ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس ادارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان.

كما حضر الحفل عدد من نجوم الكرة الإماراتية السابقين وهم محسن مصبح وسالم جوهر وبشير سعيد وجاسم بلال وفيصل خليل وخالد عبيد وطارق مصبح، والحكم السابق أحمد خميس والممثل عبدالله الجفالي، إلى جانب الإعلامي عبدالله الكعبي. وحظيت الفعاليات والأنشطة المختلفة لأصحاب الهمم بمشاركة واسعة من الرياضيين إلى جانب تجاوب الأسر وأولياء الأمور ومتابعتهم للبرنامج. وأقيمت على هامش اليوم الختامي مباراة كرة قدم خماسية فئة الصم، كما أقيم بين الشوطين عرض كروي فري ستايل قدمه عدد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وفي ختام الحفل تم تكريم الفرق الفائزة واللاعبين الحاصلين على أعلى النقاط في الألعاب المختلفة.