الامارات | الأسكتلندي فيرجسون يقترب من الجولة الختامية لـ «دي بي وورلد للغولف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع الأسكتلندي إيوان فيرجسون خطوة كبيرة للتأهل إلى البطولة الختامية لموسم جولة دي بي وورلد للغولف، التي ستقام في دبي في نوفمبر المقبل، بعد فوزه بلقب بطولة «أي إس بي إس» هاندا من أفيف كلينك في إيرلندا الشمالية.

وحصد فيرجسون بهذا الفوز 335 نقطة جعلته يتقدم للمركز الـ17 بحسب الترتيب الأسبوعي العالمي لجولة دي بي وورلد الموسم الجاري، ليعزز حظوظه بالحضور ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً في الموسم للتأهل إلى البطولة الختامية التي ستقام في عقارات جميرا للغولف.

وأنهى فيرجسون البطولة بتحقيق 12 ضربة تحت المعدل.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم الموسم الجاري، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد.