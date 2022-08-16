شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلى صحيحة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولى جهاد جريشة أن ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلى فى كأس مصر صحيحة 100%، مشيرا إلى أن فى المقابل فريق الدراويش لا يستحق لاحتساب ركلة جزاء.

وقال جريشة، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2، إنه يتمنى كل التوفيق للخبير التحكيمى بإتحاد الكرة كلاتنبيرج فى مهمته الجديدة .

ونجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.

أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.