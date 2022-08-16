شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: كنا الأكثر استحواذا.. وهدفنا إعادة كرة الدراويش الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أنه راضي جدا عن أداء اللاعبين أمام الزمالك رغم الهزيمة في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وقال حمزة الجمل في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "راضي عن الأداء بنسبة 90٪، وكنا الأكثر استحواذا ولكن مش راضي عن النتيجة وكنا الأقرب في الشوط الأول وتميزنا في الشوط الثاني".

وأضاف مدرب الإسماعيلي: قفلنا على كل مفاتيح الزمالك ولم يشكل أي خطورة على مرمانا بكل قوته وأشكر اللاعبين على الأداء المميز وخاصة خط الدفاع بقيادة باهر المحمدي".

وتابع حمزة الجمل: استلمنا الفريق في موقف صعب جدا، ووضعنا خطة النهوض بالفريق على الرغم من النقص في بعض المراكز، وقدمنا الكثير للفريق كجهاز فني، وهدفنا المقبل تحسين وضع الفريق في جدول الدوري خلال الخمس مباريات المقبلة، ونحتاج دعما كبيرا من جماهير الإسماعيلي والإدارة للنهوض بالفريق وإعادة كرة الإسماعيلي الجميلة".