شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: عودة أبو جبل تتوقف على موافقة فيريرا ومصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الإعلامى سيف زاهر أن إدارة نادى الزمالك تشترط موافقة المدير الفنى للفريق فيريرا ومصالحة الجماهير، من أجل عودة محمد أبو جبل لحراسة الفريق الأبيض، وفقا لما أكده له المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

ويخوض محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق، وصلة تدريبات انفرادية، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، قبل تحديد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن نادى الزمالك عقب نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرا أن الأزمة بين محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك السابق ونادى النصر السعودى وصلت لطريق مسدود، خاصة بعد البيان الذى أصدره النصر مؤخرا.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن أبو جبل يطالب النصر السعودى بتنفيذ بنود العقد والحصول على مستحقاته البالغة 4 ملايين دولار فى العامين الموقع عليهما بين الطرفين فى العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الموقع بين نادى النصر والدولى المصرى محمد أبو جبل غير ملزم للنادى السعودى، فضلاً عن أن اللاعب قدم معلومات خاطئة للنصر، تكفى لإلغاء العقد واعتباره غير ملزم التنفيذ قانونيًا، موضحة أن المعلومات تختص بنهاية عقده مع الزمالك وتواريخ توقيع العقد الجديد، وتم إبلاغ الحارس ووكيل أعماله منذ فترة ليست بالقصيرة.

جدير بالذكر أن محمد أبو جبل أصدر بيانا رسميا أعلن فيه أنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد نادى النصر السعودى بعد إخلالهم ببنود العقد.